Змейкина Анисья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змейкина Анисья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1908

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Змейкин Никифор

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Змейкин Никифор

Смерть
Неизвестно
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