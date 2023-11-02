Змейкина Анисья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1908
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Змейкин Никифор
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Змейкин Никифор
Смерть
Неизвестно