Мусинцев Василий Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1920
Дата смерти20.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 15.10.1951
Дочь: Накторминова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Мусинцева Мария Леонтьевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мусинцева Мария Леонтьевна
Смерть
20.09.2000