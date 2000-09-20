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Мусинцев Василий Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1920

Дата смерти

20.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

С 1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 15.10.1951

Дочь: Накторминова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Мусинцева Мария Леонтьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусинцева Мария Леонтьевна

Смерть
20.09.2000
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