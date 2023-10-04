Тагирова (Хайруллина) Рауза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагирова (Хайруллина) Рауза

Место рождения

ТАССР, деревня Васюково

Дата рождения

11.08.1931

Дата смерти

04.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1931

Отец: Хайруллин Рахимулла

Мать: Хайруллина Халиса

ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагиров Шамиль Тафкильевич

Отец ребёнка: Тагиров Тафкиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Тагиров Тафкиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тагиров Тафкиль

Смерть
04.11.1973
Ташкент, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Ташкент, Узбекистан
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