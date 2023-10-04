Тагирова (Хайруллина) Рауза
Место рожденияТАССР, деревня Васюково
Дата рождения11.08.1931
Дата смерти04.11.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1931
Отец: Хайруллин Рахимулла
Мать: Хайруллина Халиса
ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тагиров Шамиль Тафкильевич
Отец ребёнка: Тагиров Тафкиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Тагиров Тафкиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тагиров Тафкиль
Смерть
04.11.1973
Ташкент, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Ташкент, Узбекистан