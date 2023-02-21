Горбенко Илья Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.2019
Сын: Горбенко Илья Ильич
Мать ребёнка: Рашковецкая Надежда
Рождение ребёнка
30.12.2019
Мать ребёнка: Рашковецкая Надежда
Рождение ребёнка
23.06.2021
Дочь: Горбенко Эмилия Ильинична
Мать ребёнка: Рашковецкая Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рашковецкая Надежда