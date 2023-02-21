Горбенко Илья Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбенко Илья Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.2019

Сын: Горбенко Илья Ильич

Мать ребёнка: Рашковецкая Надежда

Рождение ребёнка
30.12.2019

Сын: Горбенко Василий Ильич

Мать ребёнка: Рашковецкая Надежда

Рождение ребёнка
23.06.2021

Дочь: Горбенко Эмилия Ильинична

Мать ребёнка: Рашковецкая Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рашковецкая Надежда

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