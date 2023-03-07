Прилукова Ирина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилукова Ирина Никифорова

Прилукова Ирина Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Параскева Епимахова

Отец ребёнка: Прилуков Епимах Силин

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Екатерина Епимахова

Отец ребёнка: Прилуков Епимах Силин

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Епимах Силин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кленовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close