Прилукова Ирина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Параскева Епимахова
Отец ребёнка: Прилуков Епимах Силин
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Екатерина Епимахова
Отец ребёнка: Прилуков Епимах Силин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кленовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812