Якимовец Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимовец Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1982

Отец: Корепанов Михаил Артемьевич

Мать: Корепанова Ираида Серафимовна

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