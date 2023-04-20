Лисагина Людмила Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисагин Вадим Александрович
Рождение ребёнка
15.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисагин Вадим Александрович
Бракосочетание
Неизвестно