Лисагина Людмила Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисагина Людмила Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1956 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Валерий

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
26.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисагин Вадим Александрович

Рождение ребёнка
15.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисагин Вадим Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисагин Вадим Александрович