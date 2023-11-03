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Чекунов Самсон Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

05.04.1783

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Чекунов Осип Кононов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Чекунов Степан Самсонов

Мать ребёнка: Чекунова Дарья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекунова Дарья Алексеева

г. Туринска д. Шевелевой, крестьянская дочь
Смерть
05.04.1783
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
60 лет
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