Чекунов Самсон Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти05.04.1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Чекунов Осип Кононов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Чекунова Дарья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекунова Дарья Алексеева
г. Туринска д. Шевелевой, крестьянская дочь
Смерть
05.04.1783
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
60 лет