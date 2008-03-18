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Масленникова Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.2008

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2008

Отец: Масленников Николай Вячеславович

Мать: не указана