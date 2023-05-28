Красильников Иван Фёдорович
Место рожденияКурская область, Тимской район, село Погожее
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область, Тимской район, село Погожее
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Николай Иванович
Мать ребёнка: Красильникова Анна Ивановна
Курская область, Тимской район, село Погожее
Смерть
Неизвестно