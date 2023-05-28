Красильников Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Иван Фёдорович

Место рождения

Курская область, Тимской район, село Погожее

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область, Тимской район, село Погожее
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Николай Иванович

Мать ребёнка: Красильникова Анна Ивановна

Курская область, Тимской район, село Погожее
Смерть
Неизвестно