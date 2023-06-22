Ермолаев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Зоя Константиновна

Мать ребёнка: Ермолаева Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Ермолаева Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно