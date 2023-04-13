Landau (Margalit) Le'ah — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Landau (Margalit) Le'ah

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1905 г.р.
Около 1913 г.р.
Около 1916 г.р.
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Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Landau Rachel

Отец ребёнка: Landau Smuel Baruch

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Danzinger Rivka Perl

Отец ребёнка: Landau Smuel Baruch

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Landau Simcha Bonim

Отец ребёнка: Landau Smuel Baruch

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Landau Smuel Baruch

Рождение ребёнка
14.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Landau Smuel Baruch

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Landau Smuel Baruch

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Landau Smuel Baruch

Смерть
1952