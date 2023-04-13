Landau (Margalit) Le'ah
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Landau Rachel
Отец ребёнка: Landau Smuel Baruch
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Danzinger Rivka Perl
Отец ребёнка: Landau Smuel Baruch
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Landau Simcha Bonim
Отец ребёнка: Landau Smuel Baruch
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
14.02.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1952