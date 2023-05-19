Леонова (Лукьянова) Евдокия Максимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Плаксина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Леонова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонов Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно