Леонова (Лукьянова) Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Лукьянова) Евдокия Максимовна

Место рождения

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Плаксина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван Никифорович

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Леонова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван Никифорович

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Леонов Иван Никифорович

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Леонов Иван Никифорович

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно