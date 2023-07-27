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Тамбовцев Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Тамбовцев Семен Иванов

Мать: Тамбовцева Анна Максимова

Рождение ребёнка
01.09.1850

Сын: Тамбовцев Семен Иванов

Мать ребёнка: Тамбовцев Мария Захаровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тамбовцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцев Мария Захаровна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Тамбовцев Семен Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцев Мария Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцев Мария Захаровна

Смерть
Неизвестно
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