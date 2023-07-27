Тамбовцев Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
01.09.1850
Мать ребёнка: Тамбовцев Мария Захаровна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Тамбовцев Мария Захаровна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Тамбовцев Мария Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно