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Туркия Резо Ражденович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1941

Отец: Туркия Ражден Сампсонович

Мать: Туркия Бабилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туркия Андрей Резович

Мать ребёнка: Туркия (Тумашева) Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
27.05.1974

Дочь: Туркия Ольга Резовна

Мать ребёнка: Туркия (Тумашева) Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
13.06.1979

Сын: Туркия Ражден Резович

Мать ребёнка: Туркия (Тумашева) Галина Сергеевна

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