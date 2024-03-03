Туркия Резо Ражденович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1941
Отец: Туркия Ражден Сампсонович
Мать: Туркия Бабилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Туркия (Тумашева) Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
27.05.1974
Дочь: Туркия Ольга Резовна
Мать ребёнка: Туркия (Тумашева) Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
13.06.1979
Мать ребёнка: Туркия (Тумашева) Галина Сергеевна