Смирнова Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1891 ст.
Сын: Смирнов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Смирнов Семён Александрович
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 220
Рождение ребёнка
20.02.1895 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Семён Александрович
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 462
Смерть
Неизвестно