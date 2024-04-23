Смирнова Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Любовь Васильевна

Смирнова Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Семён Александрович

Рождение ребёнка
22.11.1891 ст.

Сын: Смирнов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Смирнов Семён Александрович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 220
Рождение ребёнка
20.02.1895 ст.

Сын: Смирнов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Смирнов Семён Александрович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 462
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.