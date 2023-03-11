Ходаков Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1996
Дочь: Ходакова Елена Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности