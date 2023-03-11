Ходаков Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходаков Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1996 г.р.
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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1996

Дочь: Ходакова Елена Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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