Тишкина Валентина Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТишкина Валентина Петровна

Тишкина Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишкина Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Тишкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишкина Руфина Алексеевна

Отец ребёнка: Тишкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишкин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Тишкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишкин Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Тишкин Алексей

Рождение ребёнка
15.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишкин Алексей

Смерть
Неизвестно

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