Липчанская (Василенко) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липчанская (Василенко) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Муж: Липчанский Ефим Ефимович

Светлоград, Петровский, Ставропольский край
село Петровское
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Липчанский Ефим Ефимович

Светлоград, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.04.1915

Дочь: Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Липчанский Ефим Ефимович

Светлоград, Петровский, Ставропольский край
с. Петровское
Рождение ребёнка
Вычислено 1917

Дочь: Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Липчанский Ефим Ефимович

либо Ставрополь, либо с.Петровское
Рождение ребёнка
16.03.1919

Сын: Липчанский Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Липчанский Ефим Ефимович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Развод
19.02.1924

Муж: Липчанский Ефим Ефимович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
1924
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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