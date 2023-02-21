Липчанская (Василенко) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
село Петровское
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Липчанский Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
25.04.1915
Дочь: Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Липчанский Ефим Ефимович
с. Петровское
Рождение ребёнка
Вычислено 1917
Дочь: Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Липчанский Ефим Ефимович
либо Ставрополь, либо с.Петровское
Рождение ребёнка
16.03.1919
Сын: Липчанский Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Липчанский Ефим Ефимович
Развод
19.02.1924
Место жительства
1924
Смерть
Неизвестно