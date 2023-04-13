(Темникова) Ксенiя Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Темникова) Ксенiя Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1849

Дочь: Пелагiя Спиридонова

Отец ребёнка: Темников Спиридон Иванов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1850

Сын: Темников Николай Спиридонов

Отец ребёнка: Темников Спиридон Иванов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно