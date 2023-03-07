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Кудряшов Николай Егорович

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Место рождения

Эбалаково, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.06.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1940

Отец: Кудряшов Егор

Мать: не указана

Эбалаково, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1966

Сын: Кудряшов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Кудряшова Тамара Нурахметовна

Рождение ребёнка
28.06.1973

Сын: Кудряшов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кудряшова Тамара Нурахметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Кудряшова Тамара Нурахметовна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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