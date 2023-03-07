Кудряшов Николай Егорович
Место рождения
Дата рождения02.06.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1940
Отец: Кудряшов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1966
Сын: Кудряшов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Кудряшова Тамара Нурахметовна
Рождение ребёнка
28.06.1973
Сын: Кудряшов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кудряшова Тамара Нурахметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Кудряшова Тамара Нурахметовна
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно