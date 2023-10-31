Пятницкий Витольд (Виктор) Альбинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Рождение ребёнка
02.12.1931
Сын: Пятницкий Тадеуш Витольдов
Мать ребёнка: Пятницкая Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятницкий Ержи - Юрэк Витольдов
Мать ребёнка: Пятницкая Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пятницкая Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пятницкая Антонина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно