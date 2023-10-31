Пятницкий Витольд (Виктор) Альбинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницкий Витольд (Виктор) Альбинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: Пятницкий Альбин Николаевич

Мать: Пятницкая Юлия Теофилова (Феофилова)

Рождение ребёнка
02.12.1931

Сын: Пятницкий Тадеуш Витольдов

Мать ребёнка: Пятницкая Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятницкий Ержи - Юрэк Витольдов

Мать ребёнка: Пятницкая Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятницкий Януш Витольдов

Мать ребёнка: Пятницкая Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятницкая Антонина

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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