Завдская Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1952
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1952
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1980
Дочь: Жданюк Наталья Петровна
Отец ребёнка: Завдский Пётр Петрович
Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.02.1983
Дочь: Стельмах Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Завдский Пётр Петрович