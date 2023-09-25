Завдская Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завдская Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1952

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1926 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Высоцкая Ядвига Михайловна

Рождение ребёнка
22.01.1980

Дочь: Жданюк Наталья Петровна

Отец ребёнка: Завдский Пётр Петрович

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.02.1983

Дочь: Стельмах Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Завдский Пётр Петрович

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