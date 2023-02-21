(Мшвениерадзе) Ламара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мшвениерадзе) Ламара

(Мшвениерадзе) Ламара

avatar

Место рождения

Тбилиси

Дата рождения

06.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1939

Отец: Мшвениерадзе Иовел

Мать: Мшвениерадзе Ирина

Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гварадзе Леван

Отец ребёнка: Гварадзе Темури

Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эка

Отец ребёнка: Гварадзе Темури

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нана

Отец ребёнка: Гварадзе Темури

Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гварадзе Дато

Отец ребёнка: Гварадзе Темури

Тбилиси
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close