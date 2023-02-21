(Мшвениерадзе) Ламара
Место рожденияТбилиси
Дата рождения06.07.1939
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1939
Отец: Мшвениерадзе Иовел
Мать: Мшвениерадзе Ирина
Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гварадзе Леван
Отец ребёнка: Гварадзе Темури
Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эка
Отец ребёнка: Гварадзе Темури
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нана
Отец ребёнка: Гварадзе Темури
Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гварадзе Дато
Отец ребёнка: Гварадзе Темури
Тбилиси