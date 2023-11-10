Столярова (Бурдакова) Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Бурдакова) Татьяна Афанасьевна

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Место рождения

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1896

Дата смерти

30.06.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.11.1912

Сын: Столярова Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Столяров Дмитрий Яковлевич

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Столяров Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Столяров Дмитрий Яковлевич

Смерть
30.06.1963
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Гипертония
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Всесвятское кладбище
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