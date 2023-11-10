Столярова (Бурдакова) Татьяна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти30.06.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1912
Сын: Столярова Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Столяров Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Столяров Дмитрий Яковлевич
Смерть
30.06.1963
Причина смерти: Гипертония
Похороны
Неизвестно
Всесвятское кладбище