Крое Карл-Эрик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крое Давыд
Мать: Крое Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крое) ?
Мать ребёнка: Крое (Шаркова) Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крое Леонид
Мать ребёнка: Крое (Шаркова) Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крое (Шаркова) Таисия
Рождение ребёнка
24.09.1957
Сын: Крое Евгений
Мать ребёнка: Крое (Шаркова) Таисия
Смерть
Неизвестно