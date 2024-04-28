Крое Карл-Эрик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крое Карл-Эрик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крое Давыд

Мать: Крое Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крое) ?

Мать ребёнка: Крое (Шаркова) Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крое Леонид

Мать ребёнка: Крое (Шаркова) Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крое (Шаркова) Таисия

Рождение ребёнка
24.09.1957

Сын: Крое Евгений

Мать ребёнка: Крое (Шаркова) Таисия

Смерть
Неизвестно

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