Щербина Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти22.11.1943
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Щербина Василий Иванович
Мать: Неизвестная
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Щербина Матрена
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербина Матрена
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Щербина Матрена
Смерть
22.11.1943
65-ый полевой подвижный госпиталь 40 Армии
Причина смерти: умер от ран | 65-ый полевой подвижный госпиталь 40 Армии | Интернет