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Щербина Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

22.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Щербина Василий Иванович

Мать: Неизвестная

Рождение ребёнка
1927

Сын: Щербина Николай Петрович

Мать ребёнка: Щербина Матрена

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербина Матрена

Рождение ребёнка
1932

Сын: Щербина Михаил Петрович

Мать ребёнка: Щербина Матрена

Смерть
22.11.1943
65-ый полевой подвижный госпиталь 40 Армии
Причина смерти: умер от ран | 65-ый полевой подвижный госпиталь 40 Армии | Интернет