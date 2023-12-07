Евгения Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1959
Сын: Уваркин Герман Владимирович
Отец ребёнка: Уваркин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1971
Дочь: Гугучкина (Уваркина) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Уваркин Владимир Иванович