Евгения Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвгения Кирилловна

Евгения Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваркин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1959

Сын: Уваркин Герман Владимирович

Отец ребёнка: Уваркин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
31.05.1971

Дочь: Гугучкина (Уваркина) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Уваркин Владимир Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.