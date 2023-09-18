Королькова (Орлова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.2000
Дочь: Миронова Валерия Валерьевна
Отец ребёнка: Корольков Валерий Викторович
Рождение ребёнка
02.04.2004
Дочь: Королькова Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Корольков Валерий Викторович
Рождение ребёнка
06.03.2014
Сын: Корольков Николай Валерьевич
Отец ребёнка: Корольков Валерий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно