Королькова (Орлова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова (Орлова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.2000

Дочь: Миронова Валерия Валерьевна

Отец ребёнка: Корольков Валерий Викторович

Рождение ребёнка
02.04.2004

Дочь: Королькова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Корольков Валерий Викторович

Рождение ребёнка
06.03.2014

Сын: Корольков Николай Валерьевич

Отец ребёнка: Корольков Валерий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольков Валерий Викторович

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