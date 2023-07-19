Легенькая (Загаймина) Мавра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легенькая (Загаймина) Мавра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

д Грановая, у Хитрово
Бракосочетание
Между 1803 и 1813

Муж: Легенький Петр Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Легенький Григорий Петрович

Отец ребёнка: Легенький Петр Никифорович

Смерть
Между 1850 и 1858
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