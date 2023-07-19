Легенькая (Загаймина) Мавра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
д Грановая, у Хитрово
Бракосочетание
Между 1803 и 1813
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Легенький Григорий Петрович
Отец ребёнка: Легенький Петр Никифорович
Смерть
Между 1850 и 1858