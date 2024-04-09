Горшков Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
24.01.1899
Жена: Горшкова Мария Ивановна
Губино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшкова Мария Ивановна
Кутлово, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно