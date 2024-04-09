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Горшков Иван Максимович

Место рождения

Дурнево, Можайский, Московская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1849 г.р.

Жена

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Горшков Максим Васильевич

Мать: Горшкова Евдокия Афанасьевна

Дурнево, Можайский, Московская область
Бракосочетание
24.01.1899

Жена: Горшкова Мария Ивановна

Губино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшкова Мария Ивановна

Кутлово, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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