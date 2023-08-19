Маслова (Едифанова) Ирина Ильинична
Место рождения
Дата рождения09.01.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1967
Отец: Едифанов Илья Иванович
Бракосочетание
14.07.1989
Рождение ребёнка
05.01.1990
Дочь: Маслова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Маслов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1991
Отец ребёнка: Маслов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.11.1992
Отец ребёнка: Маслов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
06.08.2000
Отец ребёнка: Маслов Сергей Алексеевич