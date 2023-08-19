Маслова (Едифанова) Ирина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Едифанова) Ирина Ильинична

Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

09.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1967

Отец: Едифанов Илья Иванович

Мать: Едифанова Раиса Васильевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
14.07.1989

Муж: Маслов Сергей Алексеевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.01.1990

Дочь: Маслова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Маслов Сергей Алексеевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1991

Сын: Маслов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Маслов Сергей Алексеевич

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
23.11.1992

Сын: Маслов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Маслов Сергей Алексеевич

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
06.08.2000

Сын: Маслов Захар Сергеевич

Отец ребёнка: Маслов Сергей Алексеевич

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
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