Череповская Лидия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1938
Дата смерти27.02.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1938
Рождение ребёнка
27.11.1973
Сын: Колесниченко Юрий Александрович
Отец ребёнка: Колесниченко Александр Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1973
Сын: Колесниченко Юрий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесниченко Александр Васильевич
Смерть
27.02.2015