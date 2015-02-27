Череповская Лидия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Череповская Лидия Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1938

Дата смерти

27.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1938

Отец: Череповский Савелий Евграфович

Мать: Череповская Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.11.1973

Сын: Колесниченко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Колесниченко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1973

Сын: Колесниченко Юрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесниченко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесниченко Александр Васильевич

Смерть
27.02.2015
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