Каргина Домна Арсенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Каргина Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Каргин Иван Алексеев
Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Каргина Агрофена Алексеева
Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Каргина Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Каргин Яков Алексеев
Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
1842 ст.
Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов