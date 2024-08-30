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Каргина Домна Арсенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Алексей Ефимов

Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Каргина Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Каргин Козьма Алексеев

Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Каргин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Каргина Агрофена Алексеева

Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Каргина Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Каргин Яков Алексеев

Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Каргин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Каргин Алексей Ефимов

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