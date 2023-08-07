Михаил Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Абрам Васильевич

Мать: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
21.08.1793

Сын: Самуил Михайлович

Мать ребёнка: Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
14.11.1797

Сын: Авдей Михайлович

Мать ребёнка: Акулина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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