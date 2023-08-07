Михаил Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Абрам Васильевич
Мать: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
21.08.1793
Сын: Самуил Михайлович
Мать ребёнка: Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
14.11.1797
Сын: Авдей Михайлович
Мать ребёнка: Акулина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно