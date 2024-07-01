Дубовская Параскева Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовская Параскева Кириловна

Дубовская Параскева Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.11.1811

Муж: Архипенко Никита Лаврентьев

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.08.1814

Дочь: Архипенко Марфа Никитична

Отец ребёнка: Архипенко Никита Лаврентьев

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
08.12.1816

Дочь: Архипенко Анна Никитична

Отец ребёнка: Архипенко Никита Лаврентьев

Тузлы, Миколаївська область
Рождение ребёнка
06.01.1824

Сын: Архипенко Иоанн Никитов

Отец ребёнка: Архипенко Никита Лаврентьев

Тузлы, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.