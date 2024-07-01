Дубовская Параскева Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.11.1811
Рождение ребёнка
18.08.1814
Дочь: Архипенко Марфа Никитична
Отец ребёнка: Архипенко Никита Лаврентьев
Рождение ребёнка
08.12.1816
Дочь: Архипенко Анна Никитична
Отец ребёнка: Архипенко Никита Лаврентьев
Рождение ребёнка
06.01.1824
Отец ребёнка: Архипенко Никита Лаврентьев
Смерть
Неизвестно