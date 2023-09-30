Козлова (Алдошина) Аграфена Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Алдошина) Аграфена Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алдошин Исай Евдокимович

Мать: Алдошина Арина

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Козлов Павел Александрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Козлов Иван

Отец ребёнка: Козлов Павел Александрович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: Козлов Павел Александрович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Козлов Михаил

Отец ребёнка: Козлов Павел Александрович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Козлов Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
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