Козлова (Алдошина) Аграфена Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алдошин Исай Евдокимович
Мать: Алдошина Арина
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Козлов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Козлов Иван
Отец ребёнка: Козлов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: Козлов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Козлов Михаил
Отец ребёнка: Козлов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Козлов Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно