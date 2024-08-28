Смолева (Сердитова) Мария Андреевна 08.01.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смолева (Сердитова) Мария Андреевна

Автор
ИК
Кетова И.

женский, родилась 08.01.1935

умерла 28.12.2019

Отец
Сердитов Андрей Иванович12.07.1907 г.р.
Мать
Сердитова Васса Прокопьевна25.08.1910 г.р.
Супруги
Смолев Иван Данилович05.04.1929 г.р.
Дети
Смолев Борис Иванович1960 г.р.
Смолев Василий Иванович18.01.1966 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1935

Отец: Сердитов Андрей Иванович

Мать: Сердитова Васса Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолев Иван Данилович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Смолев Борис Иванович

Отец ребёнка: Смолев Иван Данилович

Рождение ребёнка
18.01.1966

Сын: Смолев Василий Иванович

Отец ребёнка: Смолев Иван Данилович

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Смолева Оксана Ивановна

Отец ребёнка: Смолев Иван Данилович

Смерть
28.12.2019

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