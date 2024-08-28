Смолева (Сердитова) Мария Андреевна
женский, родилась 08.01.1935
умерла 28.12.2019
ОтецСердитов Андрей Иванович12.07.1907 г.р.
МатьСердитова Васса Прокопьевна25.08.1910 г.р.
Супруги
Смолев Иван Данилович05.04.1929 г.р.
Дети
Смолев Борис Иванович1960 г.р.
Смолев Василий Иванович18.01.1966 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Смолев Иван Данилович
Рождение ребёнка
18.01.1966
Отец ребёнка: Смолев Иван Данилович
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Смолева Оксана Ивановна
Отец ребёнка: Смолев Иван Данилович
Смерть
28.12.2019