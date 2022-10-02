Скворцова (Черникова) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1931
Дата смерти02.10.2022
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1957
Сын: Скворцов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Скворцов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
28.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скворцов Иван Никифорович
Смерть
02.10.2022