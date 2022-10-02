Скворцова (Черникова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Черникова) Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1931

Дата смерти

02.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1931

Отец: Черников Петр Александрович

Мать: Черникова (Гранкина) Федосия Сазоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
05.01.1957

Сын: Скворцов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Скворцов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
28.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Иван Никифорович

Смерть
02.10.2022

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