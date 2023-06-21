Nall Andrew Jackson
Место рожденияWilliamson, Williamson, Tennessee, United States
Дата рождения16.08.1825
Дата смерти31.03.1870
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1825
Отец: Nall (neill) William
Мать: Nall Catherine (Kitty)
Williamson, Williamson, Tennessee, United States
Крещение
Неизвестно
Tennessee
Tennessee
Смерть
31.03.1870
Wideman, Izard, Arkansas, United States
Wideman, Izard, Arkansas, United States
Похороны
Неизвестно
Old New Hope Cemetery (off Highway 96 close to Dickson/Williamson County line.)
Old New Hope Cemetery (off Highway 96 close to Dickson/Williamson County line.)
Похороны
?.04.1870
Wideman, Izzard, Arkansas
Wideman, Izzard, Arkansas