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Nall Andrew Jackson

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Место рождения

Williamson, Williamson, Tennessee, United States

Дата рождения

16.08.1825

Дата смерти

31.03.1870

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1825

Отец: Nall (neill) William

Мать: Nall Catherine (Kitty)

Williamson, Williamson, Tennessee, United States
Крещение
Неизвестно
Tennessee
Tennessee
Смерть
31.03.1870
Wideman, Izard, Arkansas, United States
Wideman, Izard, Arkansas, United States
Похороны
Неизвестно
Old New Hope Cemetery (off Highway 96 close to Dickson/Williamson County line.)
Old New Hope Cemetery (off Highway 96 close to Dickson/Williamson County line.)
Похороны
?.04.1870
Wideman, Izzard, Arkansas
Wideman, Izzard, Arkansas