Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченко Иван
Отец ребёнка: Харченко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харченко (Харченко) Галина
Отец ребёнка: Харченко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харченко Иван
Рождение ребёнка
1876
Сын: Харченко Трофим
Отец ребёнка: Харченко Иван
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Харченко Савелий Иванович
Отец ребёнка: Харченко Иван
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Харченко Владимир
Отец ребёнка: Харченко Иван
Смерть
Неизвестно