Лежнева (Лежнева) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежнева (Лежнева) Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: Лежнев Михаил Анатольевич

Мать: Лежнева Людмила Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курамшин Константин Владимирович

Место жительства
1988
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курамшин Константин Владимирович

Место жительства
2024
Москва, город федерального значения Москва

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