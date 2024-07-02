Лежнева (Лежнева) Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1988
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курамшин Константин Владимирович
Место жительства
2024
Москва, город федерального значения Москва