Володин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодин Владимир Николаевич

Володин Владимир Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1951

Дата смерти

14.01.2015

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1951

Отец: Володин Николай Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Володина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Володина Надежда Ивановна

Смерть
14.01.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.