Володин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1951
Дата смерти14.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1951
Отец: Володин Николай Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Володина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Володина Надежда Ивановна
Смерть
14.01.2015