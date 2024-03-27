Колесников Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1938

Дата смерти

15.01.1990

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938

Отец: Колесников Иван Дмитриевич

Мать: Просвирнина Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
24.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова ?

г. Пенза
Рождение ребёнка
05.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Пенза
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Колесникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова ?

Смерть
15.01.1990
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