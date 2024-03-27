Колесников Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1938
Дата смерти15.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938
Рождение ребёнка
24.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова ?
г. Пенза
Рождение ребёнка
05.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Пенза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Колесникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова ?
Смерть
15.01.1990