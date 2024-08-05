Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиДо 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Герасим Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Семенович
Смерть
До 1740