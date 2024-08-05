Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

До 1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Герасим Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Семенович

Смерть
До 1740

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