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Наговицын Сергей Юрьевич

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Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наговицын Юрий Михайлович

Мать: Наговицына Мария Алексеевна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1980

Дочь: Сикалова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Наговицына Любовь

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.12.1985

Сын: Наговицын Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Любовь