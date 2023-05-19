Наговицын Сергей Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1980
Дочь: Сикалова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Наговицына Любовь
Рождение ребёнка
02.12.1985
Сын: Наговицын Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наговицына Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наговицына Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наговицына Любовь