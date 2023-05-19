Gusārs (Onnu) Trīne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGusārs (Onnu) Trīne

Gusārs (Onnu) Trīne

Место рождения

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Onnu Toms

Мать: Onnu Āļe

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads