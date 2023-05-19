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Gusārs (Onnu) Trīne
Gusārs (Onnu) Trīne
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Место рождения
Леясциемс
, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Дата рождения
1810
Пол
Женский
Отец
Onnu Toms
1773 г.р.
Мать
Onnu (Miesnieks) Āļe
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Onnu Toms
Мать:
Onnu Āļe
Леясциемс
, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
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