Темников Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти13.05.1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Пуртова Мавра Макарова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.05.1776
Красноярка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
72 года, крестьянин