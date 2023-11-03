Темников Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

13.05.1776

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Темников Василий Макаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Пуртова Мавра Макарова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Темников Сидор Макаров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.05.1776
Красноярка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
72 года, крестьянин
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