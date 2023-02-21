Лекомцева Мартемьянова (Сатюкова) Евдокия Климентьевна
Место рожденияДеревня Сатюки, Фаленский район, Кировская область, Россия
Дата рождения07.02.1888 ст.
Дата смерти26.12.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1888 ст.
Деревня Сатюки, Фаленский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
10.02.1910
Злобинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1911
Дочь: Наймушина Нина Андреевна
Отец ребёнка: Лекомцев Андрей Алексеевич
Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1969
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край