Лекомцева Мартемьянова (Сатюкова) Евдокия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лекомцева Мартемьянова (Сатюкова) Евдокия Климентьевна

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Место рождения

Деревня Сатюки, Фаленский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

07.02.1888 ст.

Дата смерти

26.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1888 ст.

Отец: Сатюков Климент Кодратович

Мать: Сатюкова Епистимия Петровна

Деревня Сатюки, Фаленский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
10.02.1910

Муж: Лекомцев Андрей Алексеевич

Злобинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1911

Дочь: Наймушина Нина Андреевна

Отец ребёнка: Лекомцев Андрей Алексеевич

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Алексей Павлович

Смерть
26.12.1969
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
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