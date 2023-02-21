Крюков Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1911
Дата смерти01.04.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1946
Сын: Крюков Владимир Степанович
Мать ребёнка: Крюкова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
16.09.1950
Сын: Крюков Евгений Степанович
Мать ребёнка: Крюкова Антонина Михайловна
Волово, Воловский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крюкова Антонина Михайловна
Смерть
01.04.1989