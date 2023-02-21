Крюков Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Степан Иванович

Крюков Степан Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1911

Дата смерти

01.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1946

Сын: Крюков Владимир Степанович

Мать ребёнка: Крюкова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
16.09.1950

Сын: Крюков Евгений Степанович

Мать ребёнка: Крюкова Антонина Михайловна

Волово, Воловский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Сергей Степанович

Мать ребёнка: Крюкова Антонина Михайловна

Смерть
01.04.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close